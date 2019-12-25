رئيس أركان الجيش بالنيابة شنقريحة ومدير الأمن الداخلي واسيني بوعزة يلقيان النظرة الأخيرة

ألقى، كل من رئيس أركان الجيش الوطني بالنيابة، سعيد شنقريحة، ومدير الأمن الداخلي واسيني بوعزة النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد الفريق قايد صالح.

ويشهد مقر قصر الشعب، منذ صبيحة اليوم الأربعاء، توافد شخصيات كبيرة ووزراء من الحكومة من اجل إلقاء النظرة الأخيرة.

ومن الحضور، الوزير الأول بالنيابة، بوقادوم، ورئيس مجلس الأمة بالنيابة قوجيل، ورئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح.

ومن المقرر،أن يوارى الثرى نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في جنازة رسمية اليوم الأربعاء بمقبرة العالية.

وتوفي الإثنين الفريق أحمد ڨايد صالح عن عمر يناهز 79 سنة إثر سكتة قلبية.