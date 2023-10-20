رئيس أساقفة سبسطيا للروم الأرثوذوكس يوجه نداء لرؤساء الكنائس في العالم

وجّه المطران عطا لله حنا رئيس أساقفة سبسطيا للروم الارثوذوكس في القدس المحتلة نداء لرؤساء الكنائس في العالم.

ودعا المطران حنا قداسة البابا ورؤساء الكنائس في العالم إلأى رفع الأصوات وعدم الاكتفاء بالصلوات. مضيفات أن استهداف الإحتلال للكنيسة هو استهداف للتراث المسيحي.

كما طالب المطران حنا برفع الإجرام المنظم الذي يستهدف غزة. لأن الغرب متضامنون مع إسرائيل وهم شركاء في الجرائم. مضيفا أن الإحتلال لا يحترم المبادئ والقوانين الدولية ليس فقط في غزة بل أيضاً في الضفة والقدس المحتلة

وكشف المطران حنا في ذات السياق، أن ما يحدث في غزة لا يمكن إختصاره بكلمة حرب فهم يريدون تحويلها الى أرض محروقة.