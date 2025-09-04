رئيس “أفريكسيمبنك”: الجزائر تقود التحول الاقتصادي لإفريقيا

أبرز رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيمبنك”، بنديكت أوراما، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، دور الجزائر الريادي في تجسيد الاندماج الإفريقي، مؤكدا أنها تقود التغير الاقتصادي الذي تعرفه القارة.

في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح الطبعة الرابعة التي تجري تحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، بحضور قادة الدول و رؤساء الوفود المشاركة، أكد أنه “مثلما ساهمت الجزائر في جعل افريقيا قارة مستقلة، بفضل تضحيات أبنائها من أمثال أحمد بن بلة والعربي بن مهيدي ومحمد خيضر، فإنها اليوم، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تساهم في التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده القارة”.

واعتبر أن احتضان الجزائر لمعرض التجارة البينية الإفريقية في طبعتها الرابعة يشير إلى دور الجزائر في تسريع وتيرة الاندماج الإفريقي وما تعرفه من نمو اقتصادي.

وبعد أن شكر رئيس الجمهورية على تنظيم هذه الطبعة، أكد أوراما أن استضافة حدث بمثل هذه الأهمية ليس بالأمر الهين، لاسيما في ظل مشاركة أكثر من 2000 عارض من جميع أنحاء العالم، مشيدا بحفاوة استقبال الجزائر لزوراها.