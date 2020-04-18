رئيس أمن البليدة: نسبة الاستجابة للحجر 85 بالمائة وإنجاز 4300 ملف قضائي

كشف العميد الأول عز الدين طمين، رئيس أمن البليدة، أن هناك استجابة عفوية للحجر الصحي المنزلي لأغلب سكان الولاية.

وأكد العميد الأول، في تصريح للنهار اونلاين، أن نسبة الاستجابة للحجر بالولاية، قد وصلت إلى 85 بالمئة منذ 25 يوما.

كما كشف طمين، أنه تنفيذا لاجراءات الحجر الصحي، تم تحويل 4300 شخص وانجاز ملفات قضائية ضدهم.

بالاضافة إلى وضع أكثر من 1000 سيارة و450 دراجة نارية في محشر.

بالاضافة إلى وجود 23 تاجرا لم يلتزمو بتوقيت الغلق، أو لم يفتحوا محلاتهم، أين تم إنجاز ملفات قضائية ضدهم.

وفي ما يخص قضايا الجرائم الالكترونية، عالجت ذات المصالح 10 قضايا، 8 منها تتعلق بالتشهير والقذف واشاعة، منها قضية المساس بمؤسسة الدولة ورموزها.

وكذا نشر معلومات مغلوطة، ونشر الاشاعات، والتحريض ضد مؤسسة الدولة عبر الفيسبوك.

كما تم توقيف شخص قام بنشر مقاطع فيديو مغلوطة من شأنها التأثير على المواطنين ومغالطة الرأي العام.

وأكد ذات المسؤول أن هناك تشكيل أمني يسهر على تنفيذ اجراءات الحجر الصحي، منها حواجز ثابتة وأخرى دوريات بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني.

وأضاف العميد الأول، أن هناك إجراءات صارمة ضد المخالفين في إجراءات الحجر الصحي، ولن تتسامح معهم خاصة وأن الامر يتعلق بصحة المواطنين.

كما أن عناصر الامن بالمرصاد لكل من يعتدي على المواطنين و يزرع الرعب في نفوسهم، يضيف ذات المتحدث.