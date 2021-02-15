رئيس أمن مستغانم يستعرض الحصيلة السنوية لسنة 2020 لنشاطات أمن الولاية

استعرض رئيس أمن ولاية مستغانم العميد الأول حموني محمود، اليوم الإثنين، الحصيلة السنوية لسنة 2020 لنشاطات أمن الولاية.

ففي مجال محاربة الجريمة تم تسجيل خلال سنة 2020 ، 5658 قضية بزيدة 123 مقارنة بالسنة الماضية.

أما في مجال المساس بالأشخاص والممتلكات، فلقد تم تسجيل 1119 قضية خاصة بالأشخاص بإنخفاض 194 مقارنة بسنة 2019 و 1483 قضية خاصة بالممتلكات.

وبخصوص الجرائم الإقتصادية والمالية تم معالجة 125 قضية خاصة بالإقتصاد و 107 قضية تتعلق بالمال بإنخفاض 17 قضية

كما تمكنت المصالح الأمنية من إسترجاع 13 مركبة محل بحث من طرف شرطة الأنتربول .

أما بالنسبة لقضايا المخدرات فلقد عرفت إرتفاع ملحوظ/ حيث تم تسجيل 280 قضية وزيادة في كمية المخدرات المحجوزة.

أين قدرت بـ 227 كلغ من الكيف المعالج و 14،51 غرام من الكوكايين و حجز 19405 قرص مهلوس .

بالإضافة الى حجز 70 ألف وحدة مشروبات كحولية موجهة لترويج بطريقة غير شرعية .

كما تم تسجيل 689 قضية وتوقيف 703 شخص في قضايا جرائم حمل الأسلحة البيضاء بدون مبرر شرعي.

في حين تم معالجة 70 قضية وتوقيف 457 شخص بمختلف الجنسيات (جزائرية ،تونسية ، مغربية ،مصرية ).

وذلك في قضايا الهجرة السرية عبر البحر ، اما في إطار جرائم المتاجرة بالأسلحة تم حجز 17 مسدس ألي ونصف ألي وبندقية صيد بالإضافة إلى دخيرة حية .

اما بالنسبة جرائم سرقة وتهريب المركبات تم معالجة 16 قضية من بينها قضية تزوير ملفات قضائية المركبات والتهريب الدولي لها.

و تورط فيها 26 شخص منهم 3 أجانب وإسترحاع 9 مركبات فخمة محل سرقة .

أما في مجال الأمن العمومي عرفت إرتفاع ب281 جنحة في عدد الجنح المرورية حيث تم تسجيل 848 جنحة سنة 2020 ، 13505 مخالفة مرورية سحب 4203 رخصة سياقة.

في حين عرفت حوادث المرور إنخفاض محسوس بتسجيل 408 حادث مرور جسمني خلفا 500 جريح و 14 قتيل.

كما تم تأمين 404 تظاهرة رياضية ، أما في إطار العمل الوقائي الإستباقي تم تسجيل 86 نشاط تحسيسي عبر الطرقات العمومية والمؤسسات التربوية .

واكد رئيس الأمن أن من خلالها هذه العمليات تم تطهير الأسواق الفوضوية من المجرمين و كذا الحفاظ على صحة المواطنين

مجال شرطة الإدارية تم تسجيل 11729 عملية مراقبة للمحلات التجارية ، و 2980 قرار غلق صادر عن السلطات المحلية .

461 إقتراح غلق من المصلحة على المحلات التجارية التي لم يحترم أصحابها التنظيمات الإدارية المعمول بها .

في مجال الإتصالات السلكية تم تسجيل 22873 إتصال هاتفي وقد أشاد رئيس الأمن بدور المواطن في هذه العملية وإكتسابه ثقافة التبليغ

في مجال محاربة جائحة كورونا تم تسجيل 19951 عملية تحسيس و 719 عملية تطهير مساحات العمومية.

وتسجيل 89 قضية إحتكار و مضاربة في مواد الغذائية

وفي مجال الردع تم تسجيل 8719 مخالفة بعدم إرتداء الكمامة و 1489 مخالفة بعدم الإلتزام بقواعد البرتوكول الصحي .