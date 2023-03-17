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الرياضة

رئيس أنجي الفرنسي مهتم بإنشاء مركز تكوين بأقبو

بقلم محمد.ل
رئيس أنجي الفرنسي مهتم بإنشاء مركز تكوين بأقبو
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أعرب رئيس نادي أنجي الفرنسي، سعيد شعبان، عن استعداده لإنشاء مركز تكوين بالشراكة مع نادي أولمبي الناشط في في قسم ما بين الرابطات المجموعة وسط شرق.

واستغل رئيس أنجي الفرنسي، تواجده بمسقط رأسه بقرية “لفلاي” بسيدي عيش بولاية بجاية. من أجل زيارة نادي أولمبي أقبو. حسبما كشفته الصفحة الرسمية لهذا الأخير، أمس، على “فيسبوك”.

وأشار المصدر ذاته. إلى أن سعيد شعبان، أعجب كثيرا بالبنى التحتية وبمشروع نادي أولمبي أقبو.

كما أوضحت إدارة أقبو، بأن رئيس الفريق الفرنسي، مهتم بإنشاء مركز تكوين بالشراكة مع أولمبي أقبو، في خطوة إيجابية ستعود بالفائدة على الأولمبي وولاية بجاية على حد سواء.

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