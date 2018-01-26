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رئيس أنجي :”بلايلي لاعب غير محترف.. وعقليته لا تناسبنا”

الرياضة
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رئيس أنجي :”بلايلي لاعب غير محترف.. وعقليته لا تناسبنا”
بقلم إسماعيل عشاش

قصف سعيد شعبان، الدولي الجزائري، يوسف بلايلي وبالثقيل في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى، صبيحة اليوم الجمعة، مُعتبرا تصرفاته بغير المُحترمة.

وقال :”بلايلي لا أحتاجه، لأنه لايتناسب تماما مع عالم الإحتراف، سواء من ناحية عقليته ومُحيطه وقمنا بإنهاء عقده، وسيلتحق بالترجي”.

وواصل :”عندما وصل عندنا أردنا تجهيزه بصفة تدريجية، ولكن عقليته ومُحيطه تجعل من الإستحالة عليه النشاط في المُستوى العالي حاليا”.

وختم :”لقد أراد النشاط مع الفريق المُحترف مُباشرة، وأفهمناه بأن القرار بيد المُدرب لاغيره، وهو الأمر الذي لم يستوعبه للأسف”.

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