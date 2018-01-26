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رئيس أنجي: “نقدر نشكي بالمولودية ولي هاوي يبقى هاوي”

الرياضة
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رئيس أنجي: “نقدر نشكي بالمولودية ولي هاوي يبقى هاوي”
بقلم أمير بهلول

انفجر رئيس أنجي “سعيد شعبان” في وجه المدير الرياضي لمولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، بعد الجدل الكبير الذي أثارته قضية بلايلي مؤخرا.

وقال شعبان في تصريحات للإذاعة الوطنية: “طريقة تعامل مسيري المولودية هي طريقة هاوية، واللي هاوي يبقى هاوي”.

وأضاف: “قاسي سعيد مهبول وأنا لست غبيا، إتصلت بي إدارة المولودية لكني أعلمت قاسي السعيد أني غير موجود في أنجي”

وتابع: “بإمكاني وضع شكوي للفيفا بسبب ما فعله قاسي سعيد وأخذه صورة لبلايلي بقميص المولودية بهاتفه الشخصي”.

وختم كلامه: “أعتبر هذا الأمر إستفزازي لشخصي ولفريقي”.

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