رئيس أنغولا: الرئيس تبون بطل الإتحاد الإفريقي في مكافحة الإرهاب وكل أشكال التطرف

قال رئيس جمهورية أنغولا جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هو بطل الإتحاد الإفريقي في مكافحة الإرهاب. وكذلك في مكافحة كل أشكال التطرف.

وخلال إلقائه اليوم الثلاثاء خطابا في الدورة غير العادية للبرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بقصر الأمم نادي الصنوربر البحري بالعاصمة. أضاف الرئيس الأنغولي أن الجزائر بلد شقيق وهو حليف مؤكد وهو ثابت ونتقاسم معه كل القيم. وهذه القيم أصبحت دعامة كبيرة منذ سنوات بعيدة للعلاقات القوية بين بلدينا.

وأشار رئيس أنغولا، أن شعوبنا قد واجهوا الاستعمار الذي لم يعترف بقيمنا الثقافية ولم يعترف باستقلالنا وكان يستغل ثرواتنا الباطنية. حيث أن هناك تشارك في وجهات النظر بين أنغولا والجزائر وهذا التشارك في الآراء يجعلنا مسؤولين حتى نعمل معا لكي نتكفل بهذا الدور المنفعي.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأنغولي، أن الجزائر تمتلك تجربة معتبرة تستحق تقييمنا وتستحق تقديرنا. وهذا من أجل أن نقدم حلولا للمشاكل الكبيرة والخطورة التي تعرفها قارتنا وعلى رأسها آفة الإرهاب.

