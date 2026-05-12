رئيس أنغولا: بفضل الجزائر أصبحنا بلدا مستقلا ودولة ذات سيادة

قال رئيس جمهورية أنغولا جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، أنه بفضل الجزائر أصبحت أنغولا بلدا مستقلا. وأصبحت اليوم دولة ذات سيادة وهي واعية تمام الوعي بالتحديات التي تواجهها وعازمة على رفعها في مختلف المجالات.

وخلال إلقائه اليوم الثلاثاء خطابا في الدورة غير العادية للبرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بقصر الأمم نادي الصنوربر البحري بالعاصمة، أضاف الرئيس الأنغولي، أنه “لقد قمنا بهذه الزيارة إلى هذا البلد الجميل الذي استقبلنا بحفاوة كبيرة أنا وزوجتي والوفد المرافق لي، حيث لمسنا حسن الوفادة وطيب الاستقبال، ومنذ أن وطأت أقدامنا هذه الأرض الطيبة شعرنا بعمق الأخوة وكرم الضيافة”.

وأشار رئيس أنغولا إلى أنه “خلال إقامتنا في هذا البلد استحضرنا الإرث التاريخي المشترك الذي يجمع بين البلدين. كما نقدر عاليا كل المساعدات التي قدمتها الجزائر، لأنه بفضلها اليوم أصبحت أنغولا دولة ذات سيادة وهي واعية تمام الوعي بالتحديات التي تواجهها وعازمة على رفعها في مختلف المجالات”.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور