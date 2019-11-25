رئيس أورليون يكشف أسباب فسخ عقد عنتر يحيى

الرياضة
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رئيس أورليون يكشف أسباب فسخ عقد عنتر يحيى
بقلم إسماعيل عشاش

كشف فيليب بوترون، رئيس نادي أورليون، عن الأسباب التي دفعته هو ومجلس الإدارة، لفسخ عقد المناجير العام السابق، عنتر يحيى.

وصرّح قائلا لقناة “بي إن سبورتس” :”الأمور مع عنتر، وصلت الى نُقطة اللارجوع، ولم يكن بمقدرونا المواصلة في نفس الظروف”.

وواصل :”لا يُمكن القول بأن النتائج السلبية المُحققة يتحمل مسؤوليتها عنتر وحده، هذا أمر مُبالغ فيه”.

وأضاف :”ولكني ومجلس الإدارة، وصلنا الى قناعة بأن التغيير أصبح ضروريا، وهذا رغم أني ساندته لفترة طويلة”.

وختم :”عنتر لن يتم تعويضه، وسأتكفل أنا شخصيا بمهمة جلب اللاعبين ومُتابعتهم في الميركاتو الداخل”.


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