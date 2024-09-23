رئيس أوزباكستان يهنئ الرئيس تبون على العهدة الثانية

بعث رئيس جمهورية أوزباكستان شوكت ميرزاييف رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية ثانية.

وفي رسالة التهنئة جاء فيها:” أن هذا الانتصار المستحق للسيد الرئيس، هو اعتراف واضح بمجهوداته في تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. ودورها المحوري والمؤثر في الساحة الدولية.

كما أكد رئيس جمهورية أوزباكستان، أنه على يقين بأن العلاقات الثنائية بإشراف قائدي البلدين ستواصل تطورها بمزيد من الفعالية والانسجام.