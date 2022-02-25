رئيس أوكرانيا: العالم يواصل مشاهدة ما يحدث في أوكرانيا من بعيد

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية التي تهاجم بلاده توقفت عن التقدم في معظم الإتجاهات.

وأضاف زيلينسكي في كلمة بثها التلفزيون، إن الضربات الروسية إستهدفت أهدافا عسكرية ومدنية على حد سواء.

وحسبما نقلته رويترز، فقد أكد الرئيس الأوكراني، أن “العقوبات المفروضة على روسيا غير كافية”. مضيفا أن العالم يواصل مشاهدة ما يحدث في أوكرانيا من بعيد. وتابع يقول في خطاب عبر الفيديو نشر على حساب الرئاسة الأوكرانية: “تلقينا معلومات عن دخول مجموعات تخريبية تابعة للعدو إلى كييف”. داعيا السكان إلى اليقظة والتزام حظر التجول.

وتعهد زيلينسكي بالبقاء في كييف، وقال أن “العدو حددني على أنني الهدف الأول. عائلتي هي الهدف الثاني. يريدون تدمير أوكرانيا سياسيا من خلال تدمير رئيس الدولة”.

وصرح زيلينسكي، أن موسكو ستضطر إلى “التحدث” مع أوكرانيا “عاجلا أو آجلا” لإنهاء القتال. متهما القوات الروسية باستهداف المناطق المدنية أيضا في هجومها. مضيفا “سيتحتم على روسيا التحدث إلينا عاجلا أم آجلا. التحدث عن كيفية إنهاء القتال ووقف الغزو. وبقدر ما تبدأ هذه المحادثات في وقت مبكر، تقل الخسائر التي ستتكبدها روسيا نفسها”.

وأكد زيلينسكي، أن جنوده يفعلون ما بوسعهم للدفاع عن البلاد. كما أن الضربات الروسية استهدفت أهدافا عسكرية ومدنية على حد سواء.

وأضاف “لا نخاف روسيا لكن ما هي الضمانات لأمن بلادنا وما هي الجهات والدول التي ستقدم هذه الضمانات، فالكل خائف من إعطائنا ضمانات للانضمام إلى الناتو والحقيقة لا أحد يريدنا، ولا أحد يريد أن يحارب معنا.

وأشار على “تويتر”، إلى أنه تحدث اليوم الجمعة مع نظيره البولندي أندريه دودا، طلبا لمساعدة دفاعية من أعضاء شرق أوروبا في حلف شمال الأطلسي والعمل على دفع روسيا إلى طاولة التفاوض.