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رئيس أولمبيك الوادي:” زغيلي عاملنا كأننا لسنا بشرا والجميع سمعه عندما وصفنا ببوحمرون”

الرياضة
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رئيس أولمبيك الوادي:” زغيلي عاملنا كأننا لسنا بشرا والجميع سمعه عندما وصفنا ببوحمرون”
بقلم سميرة.ل

تأسف رئيس نادي أولمبيك الوادي جباري زين، على التصرف الذي بدر من مدرب المجمع البترولي لكرة اليد عندما شتم لاعبي فريقه.

وأكد جباري في تصريح خص به “النهار أون لاين”، ان كل من كان في القاعة سمع المدرب زغيلي عندما وصف لاعبي الوادي بالبوحمرون.

وقال في هذا الشأن:” المدرب زغيلي شتمنا وشتم لاعبينا وكل من كان متواجدا في القاعة سمعه عندما قال لنا أننا بوحمرون”.

وأضاف:”زغيلي تعامل معنا وكأننا لسنا بشرا.. عاملنا بتكبر وهو معروف عليه أنه انسان متعال”.

وختم ذات المتحدث كلامه معنا مؤكدا على العلاقة الجيدة التي تجمعه بمسيري ولاعبي المجمع.

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