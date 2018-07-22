رئيس أولمبيك ليون فخور بإبعاد نبيل فقير عن تمثيل الخضر!

عبر رئيس أولمبيك ليون، جون ميشال أولاس، عن فخره في قدرته على تشجيع اللاعب نبيل فقير لاختيار تمثيل المنتخب الفرنسي على الساحة الدولية، بعد أن كان اللاعب قريبا جدا من اختيار الخضر.

وقال أولاس الذي يعتبر عضوا في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورافق «الديكة» إلى روسيا خلال مشاركتهم في المونديال، إن فقير يلعب الآن في المستوى العالي، بعد أن كان في مقدوره اختيار الجزائر قبل ثلاث سنوات، كما أشاد كثيرا بالإمكانيات التي يتمتع بها، وقال في تصريح نشره موقع «فوت 01» «نبيل فقير مزيج بين العمل والإيثار، كما أنه يمتلك قدما يسرى استثنائية، ودائما ما يكون قريبا من مقربيه، خلال المنافسة وطيلة تواجدنا بمدينة إيسترا كان يسأل عنهم، وشقيقه وقع على أول عقد له مع أولمبيك ليون، نبيل كان قادرا على اختيار اللعب للجزائر، والآن هو يلعب في المستوى العالي مع المنتخب الفرنسي».