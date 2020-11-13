رئيس أونجي حزين بعد وفاة حناشي

عبّر رئيس نادي أونجي الفرنسي، سعيد شعبان، عن حُزنه الشديد، بعد وفاة نظيره محند شريف حناشي، صبيحة اليوم الجمعة.

وكتب الإداري الجزائري على صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” :”تلقيت بحسرة خبر وفاة حناشي”.

وواصل :”إنه رجل بقيم عظيمة، كل مشاعر التضامن موجهة من طرفي لأسرته وأقاربه”.

وصنع رحيل الرئيس الأسطوري للجياسكا الحدث، خلال الساعات الماضية، بعدما إتفق الجميع على أنه رسخ إسمه في تاريخ الجزائر.

ووافت المنية “موح شريف”، في عمر الـ70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، لتتوالي التعازي من جميع الفاعلين في الكرة ببلادنا.