رئيس “أُحد”:”دوخة مُرتاح معنا ولن يُغادر للنصر”

الرياضة
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رئيس “أُحد”:”دوخة مُرتاح معنا ولن يُغادر للنصر” دوخة
بقلم عبد النور.حواز

أكد “سعود الحربي” رئيس فريق “أُحد” السعودي أن حارسه الدولي الجزائري “عزالدين دوخة” لن يُغادر وهو مُرتاح داخل القلعة الصفراء.

وقال سعود الحربي في تصريحات إذاعية اليوم الأحد:”لم يتصل بنا فريق النصر بخصوص الحارس المُتألق عزالدين دوخة”.

وأضاف:”عزالدين دوخة مُرتاح معنا في فريق أحد ويؤدي مشوار مُميز ويُريد الإستمرار معنا”.

ويُقدم حارس الخضر أداءا لافتا مع الفريق الذي إلتحق به في الميركاتو الصيفي الماضي.

ويُذكر أن فريق أحد يحتل المركز ال13 وما قبل الأخير في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 18 نقطة.

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