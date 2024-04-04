رئيس إتحادية ألعاب القوى لوعيل يستقبل وفد عدائي المنتخب الفلسطيني

إستقبل رئيس الإتحادية الجزائرية لألعاب القوى، اليوم الخميس، لوعيل ياسين، وفد المنتخب الفلسطيني للعدائين، بمقر الوزارة.

وحسب بيان الوزارة، فقد أكد رئيس الإتحادية ياسين لوعيل على التكفل بتربص وتحضيرات الوفد الفلسطيني، و انه و الاتحادية في خدمتهم، وخاصة أن توصيات و توجيهات رئـــيس الجمهورية الجزائرية و الوزارة الوصية ، يَحْرِصَانْ على التكفل و الترحيب الجيد بالاشقاء.

تجدر الإشارة انه سيتم تنظيم حفل مصغر للوفد الفلسطيني، على هامش فعاليات منافسة السهرة الرمضانية لألعاب القوى التي ستجرى سهرة اليوم الخميس 4 افريل 2024 بملعب الملحق خمسة جويلية بالجزائر العاصمة.