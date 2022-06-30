قناة النهار رئيس إتحادية الجيدو: المصارع إدريس فرّح الشعب الجزائري وبرهن أنه يستطيع تمثيل كل الرياضيين الجزائرين بقلم النهار أونلاين نشر في 30 جوان 2022 - 23:09 شارك غرِّد أرسل 36 0 رابط دائم : https://nhar.tv/6GhG7 اقرأ أيضا "وزير النقل :" قرّرنا إقتناء 15 طائرة جديدة تدعيما للأسطول الجوي قناة النهار 18 جوان "آراء المترشحين لشهادة البكالوريا حول موضوع التاريخ والجغرافيا .." جانا ساهل بزاف قناة النهار 15 جوان هذا ماقاله وزير التربية عن تخفيض معدل النجاح في البكالوريا الوطني 12 جوان في ظل الندرة والغلاء عالميا..متى تتجه الجزائر لإنتاج الأعلاف وتغذية الانعام قناة النهار 18 جوان صريح جدا: هذا هو المبلغ الذي يخصصه الجزائريون لقضاء العطلة الصيفية قناة النهار 28 جوان أمن: حوادث بسبب تركيب عدة أجهزة كهربائية على علبة متعددة المآخذ تفوق قدرتها قناة النهار 16 جوان كلمة رئيس الجمهورية الموجهة للمجاهدين والمجاهدات قناة النهار 11 جوان تربية: دورة إستدراكية للتلاميذ المتحصلين على معدل بين 9 و9.99 قناة النهار 29 جوان مترشحة للباك بتيزي وزو: حابة نولي استاذة اللغة الأمازيغية ونوري ثقافة الجبة القبائلية قناة النهار 16 جوان عميد مسجد باريس: نحن نعمل على توجيه مزدوجي الجنسية لحمل قميص المنتخب الوطني قناة النهار 28 جوان