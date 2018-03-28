رئيس إتحادية الملاحة الشراعية:”إختَرنا الأفضل للمُشاركة في البُطولة العَربِية، وغايَتنا تشْريف الراية الوطنية”

فند رئيس الإتحادية الجزائرية للملاحة الشراعية حسان جيلالي، وجود تجاوزات في إختيار الرياضيين الذين يُمثلون المنتخب الوطني في مُختلف المنافسات.

وأكد لـ” النهار أو لاين” أن المدربين إختاروا الأفضل للمشاركة في المنافسة العربية هم الأكثر حضورا والأفضل حاليا لتشريف الجزائر قائلا:

“عدم إختيار بعض الأسماء كان بعد دراسة من طرف المدربين، حيث أنهم لم يتدربوا لمدة 3 أشهر كاملة، منذ تربص جانفي لم يركبوا قواربهم”.

وأضاف:”أحد النوادي العاصمية يدفع أولياء الرياضيين للإحتجاج لدى الوزارة وغايتهم هو إعاقة عمل الإتحادية وتشويه المكتب الحالي”.

وختم جيلالي حديثه:”الإتحادية غايتها تشريف الجزائر في المحافل الدولية والإقليمية لذا نختار الأفضل وبدون محاباة أو تمييز”.