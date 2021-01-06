رئيس إتحادية كرة اليد :”لهذا يتواجد شقيقي في الطاقم الفني للخضر وهذا هو راتبه”

الرياضة
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رئيس إتحادية كرة اليد :”لهذا يتواجد شقيقي في الطاقم الفني للخضر وهذا هو راتبه”
بقلم إسماعيل عشاش

أوضح رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة اليد، حبيب لعبان، الأسباب التي جعلت شقيقه الطاهر، ينال منصب مُساعد لمدرب المنتخب الوطني آلان بورت.

وقال لعبان، عند نزوله ضيفا على تلفزيون النهار :”أريد توضيح نقطة مهمة، شقيقي الطاهر لاعب سابق، والمدرب هو من إختاره”.

ليُضيف :”الجميع سعيدون بتواجده في الطاقم الفني لآلان بورت، والذي يعرف كرة اليد جيدا، ولم يختره من العدم”.

وعن الراتب الذي يتلقاه شقيقه، رد لعبان قائلا :”المدرب ينال 6 آلاف أورو، في حين أن مُساعده ينال 4 آلاف أورو”.

وطالب الرجل الأول في كرة اليد الجزائرية، من الجميع إحترام خيارات الطاقم الفني بقيادة التقني الفرنسي.

وقال :” آلان بورت، إسم كبير، سبق وأن قاد تونس والمنتخب الفرنسي النسوي، ونحن سعداء بالعمل الذي يقوم به”.


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