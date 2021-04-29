رئيس إتحاد الأطباء الجزائريين لناحية الشرق: عدوى الفيروس أصبحت تنتقل من كبار السن إلى الشباب

قال رئيس إتحاد الأطباء الجزائريين لناحية الشرق خالد السعيد، إنّ العدوى بفيروس كورونا،أصبحت تنتقل من كبار السن إلى الشباب.

وأضاف خالد السعيد في تصريح لإذاعة سطيف،أنه أصبحنا نسجل اليوم إصابة الفئات الأقل سنا ما بين 40 و 50 سنة.

وشدّد ذات المتحدث، على ضرورة رفع وتيرة التلقيح بجميع الولايات من أجل المناعة الجماعية.

وكشف في ذات السياق، أن خطاب الطمأنة بانتهاء كورونا والتراخي سببان رئيسان في ارتفاع حصيلة الإصابات هذه الأيام.

وأكد السعيد، أن التراخي والتخلي عن تدابير الوقاية يعيدنا إلى المربع الاأل.

وأضاف أن فيروس كورونا مخادع وفي كل مرة يكسب معركة المقاومة للعلاج، حيث أن مريض 65 سنة نقل العدوى إلى ولديه البالغين 35 و40 سنة.