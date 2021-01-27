 رئيس إتحاد البليدة: “افكر في ترك النادي بسبب الأزمة المالية”

أكد رئيس فريق إتحاد البليدة سيد علي بن شرشالي أنه يفكر في ترك الفريق بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يتخبط فيها النادي.

ويعيش فريق اتحاد البليدة أزمة مالية خانقة قبل انطلاق البطولة الوطنية قسم الهواة، بالرغم من أن الفريق يملك لاعبين ممتازين هذا الموسم، بالإضافة إلى إجراء تربصات ولقاءات ودية أثبتت قوة الفريق وانسجام لاعبيها.

ويعول أبناء مدينة الورود الذين يقدمون الدعم المعنوي للفريق من خلال مساندتهم لرئيس الفريق سيدعلي بن شرشالي الذي سبق له أن حقق نتائج إيجابية وصعوده مع الفريق الى حضيرة الكبار رغم صعوبات التي كان يعيشها النادي آن ذاك.

حيث لم يتلقَ النادي اليوم أي دعم مادي لا من السلطات الولائية ولا المحلية ولا حتى من صناعيين أو رجال الأعمال بالولاية.

وفي اتصال هاتفي مع سيد علي بن شرشالي رئيس اتحاد البليدة لـ “النهار اولاين” حول أسباب تفكيره ترك الفريق كشف هذا الأخير أن مشكل عدم وجود ممولين اتحاد البليدة يؤزم من وضعيتهم بالرغم من انهم يملكون فريق سيقول كلمته إذا تحصل على دعم المالي ،مؤكدا أن ينتظر مساعدة فريق من ابناء البليدة الغيورين على فريق الخضراء والبيضاء.