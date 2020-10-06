رئيس إتحاد بسكرة لزطشي :”العدالة التي كانت عندك ذهبت مع العصابة”

قصف فارس بن عيسى رئيس إتحاد بسكرة، رئيس الفاف خير الدين زطشي، بسبب عدم اختيار فريقه للمُشاركة في كأس الكاف.

وقال الرجل الأول في فريق مدينة الزيبان، في تصريحات لتلفزيون “النهار” :”أقول لزطشي العدالة التي كانت عندك وقت العصابة ذهبت”.

وواصل :”هم يقولون بأنهم لم يلتقوا بنا، وسيتوجهون للعدالة، ونحن من جهتنا نثق في عدالة بلادنا، ومن يمتلك حقا سيأخذه”.

وأوضح بن عيسى بأنه تلقى وعدا من المكتب الفيدرالي، للمُشاركة في المُنافسة القارية، منذ أسابيع مضت قبل أن تتغير الأمور سريعا.

وأكد رئيس البساكرة، أن ناديه ذهب ضحية للجهوية حسب وجهة نظره، و”حُرم من حقه” الذي مُنح لشبيبة القبائل.

وقال :”أنا أمثل بسكرة والصحراء، وسأدافع عن حقنا وسنتوجه للفيفا لإسترجاع ما ضاع منا”.