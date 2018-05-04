رئيس إتحاد بلعباس :”تنبأت بنتيجة النهائي ولم يخب ظني”

أبدى رئيس إتحاد بلعباس، بن عياد عن سعادته الكبير باللقب الذي حققه لاعبوه في كأس الجمهورية على حساب، شبيبة القبائل.

وتحدث للقناة الإذاعية الأولى قائلا :”لقد تنبأت بالفوز على الجياسكا بهدفين مُقابل واحد والتسجيل موجود، وكنت مُقتنعا بأننا سنخطف التاج”.

وواصل :”لم أشعر بالضغط في المُدرجات الرسمية، لأن عناصرنا كانت في المُستوى منذ البداية، وأظهرت بأنها الأقوى على أرضية الميدان”.

وختم :”معنوياتنا قبل النهائي كانت مُرتفعة بعدما فزنا على المولودية، وهو ما انعكس على أدائنا في نهائي، حيث لعبنا مُتحررين”.