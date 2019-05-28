رئيس إتحاد بلعباس يعلن إستقالته عقب تحقيقه البقاء

أعلن رئيس اتحاد بلعباس عبد الغني الهناني استقالته من منصبه بعدما تمكن فريقه بشق الأنفس من الحفاظ على مكانه في الرابطة المحترفة الأولى.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستقيل فيها الرئيس الهناني الذي كان قد خلف عكاشة حسناوي في بداية الموسم, ولكنه لم يتمسك في كل مرة بقراره, ولو أن الوضعية تختلف حاليا, وفق نفس المصدر, مضيفا أن التغيير أضحى لا بد منه من عدة جوانب بالنظر إلى الاضطرابات الكثيرة التي عرفها النادي طوال الموسم المنقضي والتي كادت أن ترمي به إلى الرابطة الثانية.

ولعل أهم العقبات التي تواجه الإتحاد ما يجبر إعادة النظر في تركيبة مسيره, مثلما يطالب به الأنصار, هو المشكل المالي الذي لم يجد له مجلس الإدارة حلا, بدليل أنه لا يزال يلقي بظلاله على الفريق حتى بعد انتهاء البطولة.