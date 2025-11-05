رئيس إثيوبيا الفيدرالية يهنئ الرئيس تبون بعيد الثورة المجيدة 

بعث رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية، تاي أتسكي سيلاسي، رسالة تهنئة باسمه وباسم الشعب الإثيوبي، إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في الذكرى الـ 71 للثورة المباركة.

وحسب بيانٍ لمصالح رئاسة الجمهورية، عبّر الرئيس الإثيوبي لنظيره الرئيس الجزائري عن قناعته وعزمه على تقوية التعاون الشامل بين البلدين.

والارتقاء به إلى مستوى العلاقات الممتازة التي تربط الشعبين، متمنيًّا بهذه المناسبة التاريخية الخالدة موفور الصحة لرئيس الجمهورية، والاستقرار والازدهار للحكومة والشعب الجزائري.