رئيس “إمبولي” :”بن ناصر مثل توريرا وآلان ولكن..”

أشاد “فابريتزيو كورسي” رئيس نادي “إمبولي”، بالدولي الجزائري، “إسماعيل بن ناصر”، بعد الفوز الكبير المُحقق على حساب “نابولي” بهدفين لواحد.

وصرّح قائلا لـ”توتو ميركاتو” :”بن ناصر لديه نفسه مؤهلات آلان لاعب نابولي وتوريرا نجم آرسنال، ولكنه تقنيا أفضل من كليهما”.

وأوضح الرجل الأول في “الأزوري” بأن نجمه الصاعد وبعد موسم في “الكالتشيو”، أصبح قادرا على الإنتقال لعمالقة إيطاليا، الصيف القادم.

يُذكر بأن صاحب الـ21 عاما مُرشح لتغيير الأجواء خلال الميركاتو الداخل، وهو المطلوب بإلحاح من الكبار، “نابولي”، “روما” و”لازيو روما”.