رئيس إمبولي: “لا يوجد أي إتصال من نابولي بخصوص بن ناصر”

نفى فابريزيو كورسي، رئيس نادي إمبولي الإيطالي، وجود أي اتصال رسمي من إدارة نابولي، بخصوص الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وصرح فابرزيو كورسي، لإذاعة “CRC”: “بن ناصر، في تطور مع الفريق، لكن حاليا لا يوجد أي إتصال مع رئيس نابولي، دي لورنتوس، أو مديره الرياضي جونتولي”.

وأضاف رئيس إمبولي: “الصحافة بدأت الحديث عن الميركاتو الصيفي، لكننا في مرحلة التفكير فقط إلى حد الآن”.

يذكر أن فابريزيو كورسي، صرح في وقت سابق: “نحن فريق مرتاح ماديا، ولسنا ملزمين بالبيع، نابولي أبدى اهتمامه، وسندرس ذلك لاحقا”.