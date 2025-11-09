رئيس إندونيسيا: العلاقة الراسخة مع الجزائر ستتعزز باستمرار

تقدّم رئيس جمهورية إ ندونيسيا برابوو سوبيانتو، باسمه الخاص وباسم الحكومة الإندونيسية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ولجميع الشعب الجزائري بتهنئته وتمنياته الطيبة.

مؤكدا ثقته من أن العلاقة الراسخة بين الجزائر وإندونيسيا ستتعزز باستمرار، لاسيّما وأنها بلغت 62 عاما، منذ تأسيس العلاقة بين البلدين. مما يوفر أساسًا محوريًا للدولتين لتوسيع نطاق تعاونهما في جميع المجالات.

متمنيا التقدم المستمر والرفاهية للشعب الجزائري، وللسيد الرئيس التقدير المتميز.