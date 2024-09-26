رئيس إندونيسيا: حنكة الرئيس تبون هي شهادة على الثقة التي وضعت فيه لقيادة الجزائر

بعث رئيس جمهورية إندونيسيا، جوكو ويدودو، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وأكد الرئيس الإندونيسي لرئيس الجمهورية أن قيادته وحنكته هي شهادة على الثقة التي وضعت فيه لقيادة الجزائر صوب مستقبل مشرق ومزدهر.

وأضاف الرئيس الإندونيسي أن الجزائر شريك مهم وقيّم في إفريقيا بالنسبة لإندونيسيا. فعلاقات البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون الرامي إلى تعزيز رفاهية الشعبين والإسهام في السلم والاستقرار الإقليميين.