رئيس إيران يدعو الرئيس تبون إلى زيارة الدولة في أقرب وقت

دعا رئيس ايران إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لزيارة الدولة في أقرب وقت ممكن. وهذا حسب برنامج التزاماته وارتباطاته.

وتأتي دعوة الرئيس الإيراني، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وزير الخارجية أحمد عطاف إلى طهران بتكليف من رئيس الجمهورية.

كما استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، من قبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي. وأجرى مباحثات مطولة مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان.