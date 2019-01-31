رئيس “إيمبولي” يكشف حقيقة إنتقال “بن ناصر” لـ”نابولي”

وضع “فابريتزيو كورسي” رئيس نادي “إيمبولي” النقاط على الحروف بخصوص إنتقال الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر لـ”نابولي”، نهاية الموسم الجاري.

وصرّح الرجل الأول في “الأزوري” قائلا لوسائل الإعلام الإيطالية :”بن ناصر في نابولي؟ لا يوجد أي شيء رسمي لحد الساعة”.

وواصل في نفس السياق :”حتى المُفاوضات لا تزال في نقطة البداية، ولن يتحرك أي شيء خلال ما تبقى من الميركاتو”.

وتشير التقارير في بلاد “البيتزا”، بأن متوسط الميدان الصاعد، سيُوقع لا محالة مع “البيرتينوبي” مُقابل قيمة تصل لـ10 مليون أورو.