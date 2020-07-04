رئيس اتحادية ألعاب القوى يوضح بخصوص قضية مخلوفي

تحدث رئيس اتحادية ألعاب القوى، عبد الحكيم ذيب، عن قضية العداء الجزائري توفيق مخلوفي، مؤكدا سعيهم الدائم لمحاولة إجلائه رفقة بقية الرياضيين في أقرب الآجال.

وصرح عبد الحكيم ذيب، لتلفزيون “النهار”: “مخلوفي ذهب لإجراء تحضيرات لمدة شهر إلى شهر ونصف، كتربص، لكن بسبب الظروف الصحية بقي عالقا لأربعة أشهر”.

وأضاف: “نحن على اتصال دائم مع الوزارة، بخصوص الرياضيين العالقين في الخارج، منهم مخلوفي، و10 عدائين آخرين عالقين بكينيا”.

وتابع: “الدولة الجزائرية تعمل على إجلاء أبنائها العالقين في جميع أنحاء العالم، لكن الأمر ليس هينا بالنظر لإغلاق جل المجالات الجوية”.

وأردف عبد الحكيم ذيب: “نعمل بكل مجهوداتنا، رفقة الدولة الجزائرية، لإجلاء جميع رياضيينا، وإن شاء الله سيكون توفيق مخلوفي، من ضمنهم في أول فرصة”.