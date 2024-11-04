رئيس اتحادية الجيدو يثمّن المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع

ثمّن رئيس الاتحاد الجزائري للجيدو، ياسين سيليني، مصادقة أعضاء الجمعية العامة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2024، بالإجماع.

وصرّح سيليني، اليوم الاثنين، لتلفزيون “النهار”: “تمت المصادقة على الحصيلتين الأدبية والمالية لسنة 2024 من الجمعية العامة”.

وأضاف: “أشكر أعضاء الجمعية العامة، ورؤساء الرابطات، والأندية. على مصادقتهم بالإجماع على الحصيلتين الأدبية، والمالية”.

يُذكر أن أشغال الجمعية العامة للاتحاد الجزائري للجيدو، تم عقدها بمقر اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، ببن عكنون بالعاصمة.