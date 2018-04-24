رئيس اتحادية الدراجات السابق يمثل غدا أمام قاضى التحقيق

فزوين متهم بتكوين جماعة أشرار واختلاس ما يقارب 5 ملايير!

كشفت مصادر مسؤولة لـ”النهار” عن اتهام الرئيس السابق لاتحادية الدراجات الهوائية، رشيد فزوين، برفقة 5 أشخاص آخرين بتكوين جماعة أشرار واختلاس ما يقارب 5 ملايير سنتيم من أموال الاتحادية الجزائرية للدراجات الهوائية، خلال فترة رئاسته للاتحادية، بالإضافة إلى استعمال المزور وتزوير الحسابات.

وقذ أكدت مصادر “النهار” بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس أمر بإحالة فزوين برفقة 5 أشخاص آخرين على قاضى التحقيق، يوم غد الأربعاء، من أجل النظر في التهم والتحقيق معهم، إثر شكوى قدمتها هيئة مكافحة الفساد، بعد تحقيقات الفرقة الاقتصادية التي درست القضية واكتشفت وجود صكوك بنفس الرقم سحبت بها الأموال من حسابات الاتحادية، بتواطؤ عمال البنك.

وهذا بناء على طلب وزير الشباب والرياضة الأسبق، محمد تهمي، الذي كان قد طلب تدخل هيئة مكافحة الفساد في 11 ملفا متعلقا بالرياضة.

تجدر الإشارة إلى أن فزوين دخل، سابقا، في خلافات مع الوزير السابق، الهادي ولد على، ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، كما أنه فاز في كل معاركه القضائية معهما.