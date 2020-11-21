رئيس اتحاد العاصمة يحفز لاعبيه قبل نهائي السوبر

حرص رئيس اتحاد العاصمة عاشور جلول، على تحفيز لاعبيه، قبل نهائي السوبر الذي سيجمعهم سهرة اليوم السبت، بشباب بلوزداد.

وقام عاشور جلول بزيارة وفد اتحاد العاصمة، المتواجد بفندق “هوليداي”، أين وقف على ظروف إقامتهم.

وألقى المسؤول الأول عن الفريق، كلمة بحضور اللاعبين والطاقم الفني، سعيا منه لتشجيع وتحفيز الجميع لتقديم أفضل ما لديهم في هذا النهائي، على أمل إحراز اللقب.

يذكر أن اتحاد العاصمة، سيواجه سهرة اليوم السبت، فريق شباب بلوزداد، بملعب “5 جويلية”، انطلاقا من الساعة الـ20:30، ضمن نهائي كأس السوبر.

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