رئيس اتحاد بسكرة: “تلقيت اتصالا لترتيب مباراة سطيف”

أكد رئيس اتحاد بسكرة، عبد الله بن عيسى، اليوم الأحد، عقب مثوله أمام لجنة الإنضباط، تلقيه اتصال رسمي لترتيب مباراة فريقه أمام وفاق سطيف.

وصرح عبد الله بن عيسى، في هذا الخصوص: “مثلت اليوم أمام لجنة الإنضباط كشاهد في قضية التسجيل الصوتي”

وأضاف: تم ذكر اسمي في قضية التسجيل الصوتي من طرف المناجير نسيم سعداوي، ورئيس وفاق سطيف فهد حلفاية”.

وتابع: “تلقيت اتصال من طرف أحد الأشخاص لترتيب مباراتنا أمام وفاق سطيف، لكن لا يمكنني ذكر الإسم لأن القضية في العدالة”

وختم رئيس اتحاد بسكرة عبد الله بن عيسى: “اتحاد بسكرة فريق الشرفاء، والمباراة لم تكن مرتبة، ولا أشك في نزاهة لاعبي فريقي، نحن نلعب عل السقوط ومن غير المعقول أن نوافق عل ترتيب المباراة لصالح الوفاق”.