رئيس اتحاد شمال افريقيا.. الجزائر تملك حظوظ طيبة للفوز باستضافة كان 2025

اعتبر رئيس اتحاد شمال افريقيا، عبد الحكيم الشماني، بأن الجزائر تملك حظوظ وفيرة للفوز بشرف تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025.

وصرح الشماني، لتلفزيون “النهار”: “الجزائر تملك حظوظ طبية للفوز بتنظيم “كان 2025″، بالنظر للخبرة، الكوادر، والبنية التحيتة التي تملكها”

كما أضاف: “نتمنى دائما أن تحظى دولة عربية بشرف التنظيم “الكان”، وإذا تقدمت عدة دول من شمال افريقيا نحن نبقى محايدين”.

وتابع عبد الحكيم الشماني: “تأسفنا كثيرا لعدم بلوغ الجزائر كأس العالم، المنتخب الجزائري كان يستحق التواجد في المونديال، لكن هذه هي كرة القدم”.