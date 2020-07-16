رئيس اتحاد كرة الطائرة: “سنعمل ما بوسعنا لإنهاء الموسم قبل 31 ديسمبر”

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة الطائرة، مصطفى لموشي، أن قرار استئناف المنافسة جاء بالتشاور مع الجميع، مؤكدا عزمه على انهاء الموسم الجاري قبل تاريخ 31 ديسمبر.

وصرح مصطفى لموشي، لتلفزيون “النهار”: “بعد استشارة كل من أعضاء المكتب الفيدرالي، رؤساء الرابطات، والأندية، اتفقنا على استئناف المنافسة”.

وأوضح: “رأينا أنه من غير المعقول، أن نفرض موسم أبيض على أندية تفصلها ثلاثة، أو أربع مباريات عن احراز للقب، أو تحقيق الصعود”.

وتابع مصطفى لموشي: “اتفقنا على استئناف المنافسة بتاريخ 25 سبتمبر، وفي حال بقي الوضع الصحي على حاله، سنؤجل الاستئناف إلى 25 اكتوبر، أو حتى إلى غاية منتصف نوفمبر، وسنعمل ما بوسعنا لإنهاء الموسم قبل 31 ديسمبر”.