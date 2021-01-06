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رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية يزور مؤسسة الألبسة ولوازم النوم بالخروبة

الوطني
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رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية يزور مؤسسة الألبسة ولوازم النوم بالخروبة
بقلم خالد زوبيري

قام مساء اليوم الأربعاء، رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية محمد بمب مكت بزيارة عمل إلى مؤسسة الألبسة ولوازم النوم بالخروبة/ ن ع 1.


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