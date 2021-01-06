رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية يزور مؤسسة الألبسة ولوازم النوم بالخروبة
قام مساء اليوم الأربعاء، رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية محمد بمب مكت بزيارة عمل إلى مؤسسة الألبسة ولوازم النوم بالخروبة/ ن ع 1.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=944739
-
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية خلوية في معسكر، من حجز 119 قنطار من مادة النخالة.
وتمت العملية أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني…
-
كشفت عملية مراقبة للمحلات التجارية بحي بودراع صالح، في قسنطينة، كميات معتبرة من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية.
وقد نظم الأمن الحضري التاسع وقوات شرطة تابعين للمصلحة…
-
أطاحت عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببن يزقن في غرداية، بعصابة تتكون من 6 أفراد يقودها مهاجرين أفارقة.
وتمتهن العصابة ترويج الأقراص المهلوسة، أين تم حجز…
التعليقات (0)