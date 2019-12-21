رئيس الأفسيو: النسيج الاقتصادي مهدد بفقدان 650 ألف منصب شغل

كشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات محمد سامي عقلي أن 60 في المائة من النسيج الإقتصادي مهدد بفقدان 650 ألف منصب شغل بسبب الازمة.

وخلال نزوله ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية دعا رئيس الافسيو الرئيس تبون إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لإنقاذ المؤسسات الاقتصادية.

وأشار سامي عقلي إلى خطورة الأزمة الاقتصادية التي تعرفها معظم الفروع في الجزائر لاسيما قطاعات البناء، الأشغال العمومية والمؤسسات الصغيرة.

وقال رئيس الافسيو :” أن الاقتصاد الوطني يعيش حالة مرضية وفاقدا للثقة، مثقل بالمشاكل”.

وأضاف “إذ أن هناك شركات تعمل منذ عدة سنوات، وهي شركات يجتاجها الاقتصاد الوطني في تشكيلة المناخ الاقتصادي”.

وفي ذات السياق اكد عقلي ان اليوم أصبح لدينا رئيس منتخب يتحتم عليه إعادة ترميم تلك الثقة التي يعاني منها المتعاملون الاقتصاديون.

وحسبه ان هناك من المتعاملون الاقتصاديون عدد كثير حتى وأن ليس لديه مشاكل بدأوا في التفكير بتوقيف نشاطهم.