رئيس “الأفسيو” يدعو لتعزيز العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية والجامعات

استقبل، اليوم الأحد، وفد من الأفسيو، من طرف البروفيسور عبد الباقي بنزيان، رئيس جامعة وهران، والمؤتمر الإقليمي لجامعات الغرب.

وبالمناسبة دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عقلي، لتعزيز العلاقة بين الجامعة والمؤسسات، لتطوير قابلية التوظيف وكذلك الابتكار.

وقال عقلي “نحن مدعوون أكثر من أي وقت مضى، لبناء نموذج جديد للتعاون المستدام”.

وحسب رئيس الأفسيو، يظل الهدف الأسمى، وضع جميع الجهات الفاعلة في خدمة تنمية الاقتصاد الوطني.

للإشارة، يضم المؤتمر الإقليمي لجامعات الغرب، الذي يرأسه البروفسور عبد الباقي بنزيان، 32 جامعة ومركز أبحاث.