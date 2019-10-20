رئيس “الأفسيو” يدعو لتعزيز العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية والجامعات

الوطني
  • -
  • 0
رئيس “الأفسيو” يدعو لتعزيز العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية والجامعات
بقلم نسرين محفوف

استقبل، اليوم الأحد، وفد من الأفسيو، من طرف البروفيسور عبد الباقي بنزيان، رئيس جامعة وهران، والمؤتمر الإقليمي لجامعات الغرب.

وبالمناسبة دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عقلي، لتعزيز العلاقة بين الجامعة والمؤسسات، لتطوير قابلية التوظيف وكذلك الابتكار.

وقال عقلي “نحن مدعوون أكثر من أي وقت مضى، لبناء نموذج جديد للتعاون المستدام”.

وحسب رئيس الأفسيو، يظل الهدف الأسمى، وضع جميع الجهات الفاعلة في خدمة تنمية الاقتصاد الوطني.

للإشارة، يضم المؤتمر الإقليمي لجامعات الغرب، الذي يرأسه البروفسور عبد الباقي بنزيان، 32 جامعة ومركز أبحاث.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=714946

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com