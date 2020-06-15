رئيس الأفسيو يستقبل سفير سويسرا بالجزائر

استقبل اليوم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، محمد سامي عاقلي، سفير سويسرا بالجزائر، لوكاس روزنكرانز.

وتحادث الطرفان حول فرص الشراكة والاستثمار بين المؤسسات الاقتصادية للبلدين في مختلف القطاعات.

وقدم رئيس المنتدى عرضا حول فرص الاستثمار المتنوعة والعديدة التي تزخر بها الجزائر.

وبدوره أكد السفير السويسري بالجزائر على العلاقات المتينة بين البلدين، معبرا عن استعداده لترقيتها، سيما في الصناعات الغذائية والتكنولوجيات الجديدة لمرافقة المؤسسات الناشئة.

وجرى اللقاء بمقر المنتدى، بحضور نواب رئيس المنتدى ومستشار السفير السويسري، جون روهوف.