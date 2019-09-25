رئيس الأمن الولائي السابق لوهران رهن الحبس بعد اتهامه باستغلال النفوذ وتبييض الأموال

أودع، أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس رئيس الأمن الولائي السابق لوهران مراقب الشرطة، صالح نواصري.

الحبس بعد متابعته بتهم استغلال النفوذ وتبييض الأموال وسوء استغلال الوظيفة.

بعد ورود اسمه في قضية المدير الولائي للوكالة العقارية، محمد مباركي.

الذي أمر قاضي التحقيق بمحكمة حي جمال الدين بوهران بإيداعه الحبس.

بتهمة نهب العقار بعد جملة من التحقيقات التي باشرتها الجهات الأمنية المختصة.

متمثلة في الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن وهران مع إطارات ومسؤولين نافذين تورطوا في ملف مباركي .

الذي حول عقارات بالملايير على مستوى إقليم دائرة بئر الجير، من بينهم رئيس بلدية السانية بحي بوناڤة .

والموثقة التي كانت تشغل منصب محافظة عقارية سابقا.

وشقيق مدير الأمن الوطني السابق عبد الغني هامل المدعو «يماني» أودعوا جميعا الحبس استكمالا لتحقيقات موسعة.

وهي القضية التي لها علاقة بنهب العقار على مستوى بلدية بئر الجير بتواطؤ والي وهران السابق، عبد الغني زعلان.

المتواجد حاليا بسجن الحراش وكذا والي وهران الأسبق عبد المالك بوضياف.

أين توصلت التحقيقات السابقة المباشرة من قبل مصلحة الشرطة القضائية لأمن وهران إلى أنه تورط في عديد قضايا نهب للعقار.

أين تجاوزت مساحة الأراضي المستولى عليها بطريقة غير قانونية والتابعة لأملاك الدولة 100 هكتار بدائرة بئر الجير.

تم بيعها لمسؤولين نافذين بأسعار رمزية لا تفوق 1000 دج للمتر المربع الواحد.