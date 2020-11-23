رئيس الأهلي السعودي يطوي صفحة بلايلي نهائيا

طوى، عبد الإله مؤمنة، رئيس نادي الأهلي السعودي، صفحة الدولي الجزائري يوسف بلايلي بصفة نهائية ورسمية.

وأوضح الرجل الأول في إدارة “الراقي”، بأن المشاكل مع مُحارب الصحراء قد تم حلها، بشكل قانوني في الأيام القليلة الماضية.

وقال في تصريحات لأحد القنوات في المملكة :”لقد سوينا النزاع الذي كان قائما بينا وبين هذا اللاعب، وحفظنا حقوقنا”.

ولم يمنح مؤمنة، تفاصيل أخرى بخصوص الطريقة التي حُلت بها القضية، والتي وصل صداها الى غاية أسوار الفيفا.

وحاول فريق مدينة جدة، تعطيل صفقة إنتقال إبن وهران الى قطر القطري، ليتراجعوا فيما بعد قيام حصولهم على نسبة من التعويضات التي كانو يُطالبون بها.

وباشر إبن وهران، مشواره مع “الملك”، بأفضل طريقة ممكنة، عندما تمكن من تسجيل هدف الفوز أمام الوكرة.