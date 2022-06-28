قناة النهار رئيس الإتحادية الجزائرية لألعاب القوى: كل ضيوف الجزائر منبهرين بالقرية المتوسطية وحفل الإفتتاح بقلم النهار أونلاين نشر في 28 جوان 2022 - 23:30 شارك غرِّد أرسل 21 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/GLnK8 اقرأ أيضا الرئيس تبون لمسؤول مطار وهران: ما تكسرش راسك لي ما خدمش نحيلو مالكونطرا تاعو قناة النهار 24 جوان هذا هو مخطط توزيع المياه لموسم الإصطياف لهذه السنة قناة النهار 10 جوان سياسة: تنصيب المجلس الأعلى للشباب.. إنطلاقة جديدة في تجسيد الديموقراطية التشاركية قناة النهار 20 جوان بكالوريا2022: المترشحون على الأعصاب قبل إمتحان الرياضيات قناة النهار 13 جوان بعد فتح تحقيق في رحلة باخرة باجي مختار3.. الحبس المؤقت لمدير النقل البحري للمسافرين الوطني 10 جوان الحج: بالصور الحجاج يشدون الرحال للبقاع بعد عامين من الانتظار الوطني 15 جوان كوثر وعلال : استقبلونا بالبارود والبكية جاتني..تحيا وهران وتحيا ناسها قناة النهار 22 جوان الشيخ النوي: سكنات في سيدي عبد الله واجدين ما حبوش يمدوهم حتى تدخل الوالي ووزير الموارد المائية قناة النهار 23 جوان زينب تذرف الدموع على المباشر بعد إتصال والدها وتعبيره عن إفتخاره بها وبنجاحها قناة النهار 15 جوان جزائريون: فنان يصنع من بقايا الحديد أشياء مذهلة قناة النهار 13 جوان