رئيس الإتحادية الجزائرية لرياضة الدراجات الهوائية يستنكر ما حدث مع “لعقاب”

استنكر خير الدين برباري رئيس الاتحادية الجزائرية لرياضة الدراجات الهوائية خرجة المدرب الألماني وكلامه العنصري حول الدراج الجزائري “عز الدين لعقاب” مؤكدا أنه راسل الاتحاد الدولي للدراجات وكذا اللجنة الأولمبية.

وجاء في بيان نشره رئيس الاتحادية الجزائرية لرياضة الدراجات الهوائية عبر حسابه الرسمي في “الفايسبوك”:

“أصالة عن نفسي و نيابة عن أسرة الدراجة الجزائرية ، أعلن عن استنكاري الشديد للإعتداء اللفظي العنصري الذي تعرض له البطل عزالدين لعڨاب من طرف التقني الألماني أثناء سباق ضد الساعة للألعاب الاولمبية الجارية حاليا بطوكيو اليابانية”.

“وعليه فبعد الحادثة مباشرة ،تمت مراسلة الاتحاد الدولي للدراجات و كذا اللجنة الاولمبية الدولية مبرزين لهم خطورة الوقائع العنصرية التي لا تمت بصلة للقيم الاولمبية”.

“كما أعلمكم بأن الهيئتين الدوليتين تحركتا و تمت معاقبة المدرب الألماني تحفظيا رغم تقديمه اعتذارا الى غاية مثوله امام لجنة الاخلاقيات”.

“وفي الاخير، ادعوا كل الغيورين على هذه الرياضة الى دعم الدراجين الجزائرين و الالتفاف حولهم كونهم سفراء للعرب و الأمة الاسلامية جمعاء”.

“تحيا الجزائر.. المجد و الخلود لشهداءنا الابرار”.