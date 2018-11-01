رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة اليد :”راهم يخلطولي من الداخل”

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رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة اليد :”راهم يخلطولي من الداخل”
بقلم إسماعيل عشاش

إتهم رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، الحبيب لعبان، أطرافا جزائرية، بإطلاق إشاعة تصويت إدارته على إحتضان المغرب لمُنافسة قارية على الأراضي الصحراوية المُحتلة.

وصرّح قائلا في تصريحات لتلفزيون “النهار” :”راهم يخلطولي من الداخل، هناك أطراف معروفة، تريد أن تُفسد الأمور علي”.

ليُواصل :”هذه الأطراف فاعلة في كرة اليد، وهي تعمل داخل وزارة الشباب والرياضة، وأرادت خلق بلبلة من العدم”.

ليختم في نفس السياق :”الأمر الأكيد هو أننا سنقوم برفع دعوى قضائية لكشف هؤلاء، والذين عملوا على خلق بلبلة في قضية خطيرة”.


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