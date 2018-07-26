رئيس الإتحادية الجزائرية للجيدو :”أولادنا فرحونا وسيطروا على الأفارقة”

أشاد رشيد لعراس، رئيس الإتحادية الجزائرية للجيدو، بنجاح رياضييه خلال الألعاب الإفريقية للشباب.

وقال في تصريحات لتلفزيون “النهار” :”لقد وفرنا كل ظروف التحضير لعناصرنا، وذلك رغم نقص الإمكانيات، وعرفنا كيفية تسيير الأمور”.

وواصل :”الحمد الله أشبالنا أسعدونا، وكانوا في المُستوى المطلوب، وعرفوا كيفية رفع التحدي وهيمنوا على الجيدو الإفريقي”.

وأوضح بأن المواهب موجودة، ولكنها بحاجة ماسة للدعم، من أجل الوصول للمُستوى العالمي، وهو مايحتاج تضحيات وإمكانيات كبيرة.

وأكد في الأخير بأن الألعاب الإفريقية للشباب كانت في المُستوى، وذلك رغم الإنتقادات التي تعرضت لها اللجنة المُنظمة.